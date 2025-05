Aujourd’hui dans la box de Grigor Dimitrov, Daniel Vallverdu a eu l’oc­ca­sion de super­viser en tant qu’en­traî­neur adjoint, Andy Murray, de 2010 à 2014. Ensemble, ils ont notam­ment remporté deux Grand Chelems et les Jeux olym­piques de Londres. Dans les colonnes de The News & Observers, le Vénézuélien est revenu sur la diffi­culté de travailler sur la durée avec un tel champion.

« J’ai toujours dit que travailler avec Andy pour mon premier poste d’en­traî­neur, c’était comme aller à Harvard et y passer dix ans avec les meilleurs profes­seurs du monde. Non seule­ment l’ex­pé­rience, mais aussi l’exi­gence qui en découle chaque jour, vous devez être à 100 %. Nous sommes restés ensemble pendant cinq ans parce que si vous êtes si sincère et que vous comprenez la pres­sion qui existe à ce niveau au quoti­dien, et surtout si vous connaissez les ambi­tions qu’il avait de riva­liser avec les trois grands et que chaque match était un drame, que vous gagniez ou que vous perdiez. Il n’est pas possible d’être honnête avec un joueur pendant 10 ans tous les jours. Après quatre ans et demi, la rela­tion n’était plus la même. C’est à ce moment‐là que je me suis assis avec lui et que je lui ai dit : « Andy, ces années ont été parmi les meilleures de ma vie et j’ai adoré être avec toi sur la tournée, mais je pense que si nous conti­nuons notre rela­tion person­nelle, elle ne sera plus la même à l’avenir et cela me ferait beau­coup de mal juste à cause de ces années de colla­bo­ra­tion si étroite ». Cela m’a fait très mal, mais après un an ou deux, la rela­tion est rede­venue ce qu’elle était auparavant ».