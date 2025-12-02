Invité à revenir sur son expé­rience en tant qu’en­traî­neur de Novak Djokovic, de décembre 2024 à mai 2025, Andy Murray a fait part de sa décep­tion concer­nant les résul­tats obtenus tout en expli­quant avoir beau­coup appris.

« Vous travaillez évidem­ment avec l’un des meilleurs joueurs de tennis, l’un des meilleurs athlètes de tous les temps. Vous savez, je m’at­ten­dais donc à ce que ce soit extrê­me­ment diffi­cile. Novak, comme moi, a un carac­tère diffi­cile en termes d’ap­proche du tennis, il est extrê­me­ment exigeant, et je m’y atten­dais tout à fait. Avec le recul, je suis content de l’avoir fait. C’est une expé­rience incroyable. J’ai appris des choses ; évidem­ment, ça n’a pas duré très long­temps. J’étais déçu, je n’ai proba­ble­ment pas obtenu les résul­tats que espérés pour lui, mais j’ai beau­coup appris. »