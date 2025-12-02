Invité à revenir sur son expérience en tant qu’entraîneur de Novak Djokovic, de décembre 2024 à mai 2025, Andy Murray a fait part de sa déception concernant les résultats obtenus tout en expliquant avoir beaucoup appris.
« Vous travaillez évidemment avec l’un des meilleurs joueurs de tennis, l’un des meilleurs athlètes de tous les temps. Vous savez, je m’attendais donc à ce que ce soit extrêmement difficile. Novak, comme moi, a un caractère difficile en termes d’approche du tennis, il est extrêmement exigeant, et je m’y attendais tout à fait. Avec le recul, je suis content de l’avoir fait. C’est une expérience incroyable. J’ai appris des choses ; évidemment, ça n’a pas duré très longtemps. J’étais déçu, je n’ai probablement pas obtenu les résultats que espérés pour lui, mais j’ai beaucoup appris. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 16:46