Après s’être exprimé sur le retour tant attendu de Rafael Nadal, Daniil Medvedev, dans son inter­view accordée à The National News, a évoqué la saison 2023 et l’ap­pa­ri­tion d’un Big 4 composé de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et lui‐même.

« Il est certain que si l’on prend l’année dernière et les nombreux tour­nois, avec Djokovic, Alcaraz et Sinner, nous nous sommes un peu déta­chés des autres joueurs à un moment de la saison et surtout à la fin, en ce qui concerne les points. Mais je pense que cela montre aussi que chaque saison peut être diffé­rente. Stefanos Tsitsipas a atteint la finale de l’Open d’Australie et pour diffé­rentes raisons, il a connu une fin de saison plus diffi­cile, mais il peut revenir et me dépasser, ainsi que Jannik, Carlos ou Novak. La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est que Novak est toujours là. J’espère donc faire toujours partie des quatre premiers mondiaux et dépasser les trois autres, et j’essaierai d’y parvenir. »