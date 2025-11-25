Daniil Medvedev a vécu une saison 2025 assez mouvementée.
Redescendu au 18e rang mondial après une première partie de saison très compliquée, le Russe, qui a décidé de changer d’entraîneur et de staff à l’issue d’un triste US Open, a retrouvé des couleurs lors de la tournée asiatique en remportant même son premier titre depuis deux ans et demi.
Interrogé sur cette période lors d’une interview accordée à la chaîne Youtube, Bolshe, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de l’US Open a reconnu avoir beaucoup douté.
« J’ai eu un moment de doute cette année. C’était probablement pendant la tournée américaine, surtout après. Et si je n’y arrivais pas ? J’ai déjà 29 ans, et il y a des exemples de joueurs de tennis qui n’y arrivaient plus. Et si je ne pouvais plus jouer comme avant ? Eh bien, cette pensée n’a pas duré longtemps. Avant Shanghai et Pékin ; à l’entraînement à Monaco, j’ai tellement bien joué que, très probablement, personne d’autre que Sinner et Alcaraz n’aurait pu me battre. Et je me suis dit : ‘Ah, d’accord, je peux encore le faire’. Cette peur a disparu. Enfin, certaines peurs sont là, d’autres vont et viennent. »
