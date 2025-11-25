Daniil Medvedev a vécu une saison 2025 assez mouvementée.

Redescendu au 18e rang mondial après une première partie de saison très compli­quée, le Russe, qui a décidé de changer d’en­traî­neur et de staff à l’issue d’un triste US Open, a retrouvé des couleurs lors de la tournée asia­tique en rempor­tant même son premier titre depuis deux ans et demi.

Interrogé sur cette période lors d’une inter­view accordée à la chaîne Youtube, Bolshe, l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de l’US Open a reconnu avoir beau­coup douté.

« J’ai eu un moment de doute cette année. C’était proba­ble­ment pendant la tournée améri­caine, surtout après. Et si je n’y arri­vais pas ? J’ai déjà 29 ans, et il y a des exemples de joueurs de tennis qui n’y arri­vaient plus. Et si je ne pouvais plus jouer comme avant ? Eh bien, cette pensée n’a pas duré long­temps. Avant Shanghai et Pékin ; à l’en­traî­ne­ment à Monaco, j’ai telle­ment bien joué que, très proba­ble­ment, personne d’autre que Sinner et Alcaraz n’au­rait pu me battre. Et je me suis dit : ‘Ah, d’ac­cord, je peux encore le faire’. Cette peur a disparu. Enfin, certaines peurs sont là, d’autres vont et viennent. »