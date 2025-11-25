« Ce qu’a réalisé Valentin Vacherot est plus impressionnant que la victoire d’Emma Raducanu à l’US Open. C’est tout simplement du jamais vu », avait déclaré John Isner, quelques jours après le sacre historique de Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai.
Un point de vue avec lequel Caroline Wozniacki n’est pas vraiment d’accord. Récemment invitée par le géant américain sur le podcast, Nothing Majors, l’ancienne numéro 1 mondiale a expliqué que la victoire totalement inattendue de la Britannique lors de l’édition 2021 de l’US Open restait un cran au‐dessus en termes de performance pure.
Caroline Wozniacki confronts John Isner over him stating Vacherot’s Shanghai win was more impressive than Raducanu’s USO win. pic.twitter.com/TUQvVbphzF— 🦖 (@RamoFootball) November 18, 2025
« C’est un résultat incroyable, mais Emma est passée par les qualifications, nous n’avions jamais vraiment entendu parler d’elle auparavant. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que vous préféreriez remporter l’US Open plutôt que Shanghai, nous sommes tous d’accord là‐dessus. Nous sommes tous d’accord pour dire que le tirage au sort de Vacherot était beaucoup plus improbable pour lui, en raison de ses résultats passés et du fait qu’il était remplaçant, nous sommes donc d’accord là‐dessus. Mais si l’on se concentre uniquement sur le résultat final, je pense que remporter l’US Open est mieux que de remporter un Masters 1000 à Shanghai. »
Publié le mardi 25 novembre 2025