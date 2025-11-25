AccueilATP - WTAWozniacki compare l'exploit de Valentin Vacherot à celui d'Emma Raducanu : "Si...
Wozniacki compare l’ex­ploit de Valentin Vacherot à celui d’Emma Raducanu : « Si l’on se concentre unique­ment sur le résultat final, je pense que remporter l’US Open est mieux que de remporter un Masters 1000 à Shanghai »

Thomas S
Par Thomas S

« Ce qu’a réalisé Valentin Vacherot est plus impres­sion­nant que la victoire d’Emma Raducanu à l’US Open. C’est tout simple­ment du jamais vu », avait déclaré John Isner, quelques jours après le sacre histo­rique de Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai. 

Un point de vue avec lequel Caroline Wozniacki n’est pas vrai­ment d’ac­cord. Récemment invitée par le géant améri­cain sur le podcast, Nothing Majors, l’an­cienne numéro 1 mondiale a expliqué que la victoire tota­le­ment inat­tendue de la Britannique lors de l’édi­tion 2021 de l’US Open restait un cran au‐dessus en termes de perfor­mance pure. 

« C’est un résultat incroyable, mais Emma est passée par les quali­fi­ca­tions, nous n’avions jamais vrai­ment entendu parler d’elle aupa­ra­vant. Je pense que nous sommes tous d’ac­cord pour dire que vous préfé­re­riez remporter l’US Open plutôt que Shanghai, nous sommes tous d’ac­cord là‐dessus. Nous sommes tous d’ac­cord pour dire que le tirage au sort de Vacherot était beau­coup plus impro­bable pour lui, en raison de ses résul­tats passés et du fait qu’il était rempla­çant, nous sommes donc d’ac­cord là‐dessus. Mais si l’on se concentre unique­ment sur le résultat final, je pense que remporter l’US Open est mieux que de remporter un Masters 1000 à Shanghai. »

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 16:46

