« Ce qu’a réalisé Valentin Vacherot est plus impres­sion­nant que la victoire d’Emma Raducanu à l’US Open. C’est tout simple­ment du jamais vu », avait déclaré John Isner, quelques jours après le sacre histo­rique de Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai.

Un point de vue avec lequel Caroline Wozniacki n’est pas vrai­ment d’ac­cord. Récemment invitée par le géant améri­cain sur le podcast, Nothing Majors, l’an­cienne numéro 1 mondiale a expliqué que la victoire tota­le­ment inat­tendue de la Britannique lors de l’édi­tion 2021 de l’US Open restait un cran au‐dessus en termes de perfor­mance pure.

Caroline Wozniacki confronts John Isner over him stating Vacherot’s Shanghai win was more impres­sive than Raducanu’s USO win. pic.twitter.com/TUQvVbphzF — 🦖 (@RamoFootball) November 18, 2025

« C’est un résultat incroyable, mais Emma est passée par les quali­fi­ca­tions, nous n’avions jamais vrai­ment entendu parler d’elle aupa­ra­vant. Je pense que nous sommes tous d’ac­cord pour dire que vous préfé­re­riez remporter l’US Open plutôt que Shanghai, nous sommes tous d’ac­cord là‐dessus. Nous sommes tous d’ac­cord pour dire que le tirage au sort de Vacherot était beau­coup plus impro­bable pour lui, en raison de ses résul­tats passés et du fait qu’il était rempla­çant, nous sommes donc d’ac­cord là‐dessus. Mais si l’on se concentre unique­ment sur le résultat final, je pense que remporter l’US Open est mieux que de remporter un Masters 1000 à Shanghai. »