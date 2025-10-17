Invité à comparer le récent exploit réalisé par Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai (vain­queur du tournoi en étant 204e mondial) et celui d’Emma Raducanu (lauréate de l’US Open en étant issue des quali­fi­ca­tions et 150e mondiale), John Isner a donné un léger avan­tage au Monégasque.

« C’est une bonne ques­tion. On peut tout à fait les comparer », a déclaré Isner dans le dernier épisode du podcast, Nothing Major, suite une inter­ro­ga­tion de Sam Querrey. « Je pense que c’est plus impres­sion­nant, oui. Mais Raducanu, c’est une histoire plus impor­tante parce que c’est l’US Open. Je pense que cela (le parcours de Vacherot) est plus impro­bable que ce qu’elle a accompli. Mais évidem­ment, le fait que ce soit l’US Open rend l’his­toire encore plus impor­tante, même si celle‐ci est déjà très média­tisée dans le monde du tennis. Je donne raison à Vacherot sur ce point. C’est tout simple­ment du jamais vu. »