Invité à comparer le récent exploit réalisé par Valentin Vacherot sur le Masters 1000 de Shanghai (vainqueur du tournoi en étant 204e mondial) et celui d’Emma Raducanu (lauréate de l’US Open en étant issue des qualifications et 150e mondiale), John Isner a donné un léger avantage au Monégasque.
« C’est une bonne question. On peut tout à fait les comparer », a déclaré Isner dans le dernier épisode du podcast, Nothing Major, suite une interrogation de Sam Querrey. « Je pense que c’est plus impressionnant, oui. Mais Raducanu, c’est une histoire plus importante parce que c’est l’US Open. Je pense que cela (le parcours de Vacherot) est plus improbable que ce qu’elle a accompli. Mais évidemment, le fait que ce soit l’US Open rend l’histoire encore plus importante, même si celle‐ci est déjà très médiatisée dans le monde du tennis. Je donne raison à Vacherot sur ce point. C’est tout simplement du jamais vu. »
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 17:17