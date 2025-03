Si l’on savait déjà que Darren Cahill quit­te­rait l’équipe de Jannik Sinner en fin de saison, le co‐entraîneur de l’ac­tuel numéro 1 mondial a confirmé sa déci­sion lors du dernier épisode du podcast de Caroline Garcia, « Tennis Insider Club ».

« L’horizon temporel idéal pour un entraî­neur est de trois ou quatre ans. Après cette période, le risque est de devenir plus un manager qu’un véri­table entraî­neur. Au bout d’un certain temps, l’ath­lète a déjà absorbé toutes les leçons possibles et il est temps d’in­tro­duire une nouvelle voix, une pers­pec­tive diffé­rente, pour conti­nuer à grandir. »