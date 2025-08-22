Alejandro Davidovich Fokina a atteint cette saison son meilleur classement en carrière, il occupe actuellement le 18e rang mondial. Malgré plus de constance sur le court, l’Ibérique n’a toujours pas dépassé ce plafond de verre du titre ATP. Malgré quatre finales à son actif, celui qui avait atteint ce stade à Monte‐Carlo en 2022 s’est toujours écroulé sur la dernière marche.
À l’ATP 500 de Washington en juillet dernier, il avait l’opportunité de glaner son premier trophée sur le circuit, avec trois balles de match contre Alex de Minaur, mais Davidovich Fokina a une nouvelle fois tremblé (7−5, 1–6, 6–7).
Une situation toute, sauf alarmante pour David Sanjuan, un de ses co‐entraîneur, aux côtés de Félix Mantilla. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, il estime que le vent tournera forcément en la faveur de son protégé un moment. Mieux, l’Espagnol verrait bien son joueur sacré en Grand Chelem.
« Toute l’équipe a discuté avec lui de son évolution cette année et lui a expliqué qu’il devait se concentrer sur les aspects positifs, car au final, un bon travail sera récompensé par de bons résultats. Il en est conscient et doit rester positif et oublier le passé. Ce n’est pas fini, c’est une page tournée, il faut la tourner et continuer comme le font les grands joueurs. Et il fait partie de ceux‐là. Gagner un Grand Chelem ? Pour nous, il a le potentiel pour réaliser tout ce qu’il entreprend ».
Publié le vendredi 22 août 2025 à 15:45