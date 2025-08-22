Alejandro Davidovich Fokina a atteint cette saison son meilleur clas­se­ment en carrière, il occupe actuel­le­ment le 18e rang mondial. Malgré plus de constance sur le court, l’Ibérique n’a toujours pas dépassé ce plafond de verre du titre ATP. Malgré quatre finales à son actif, celui qui avait atteint ce stade à Monte‐Carlo en 2022 s’est toujours écroulé sur la dernière marche.

À l’ATP 500 de Washington en juillet dernier, il avait l’op­por­tu­nité de glaner son premier trophée sur le circuit, avec trois balles de match contre Alex de Minaur, mais Davidovich Fokina a une nouvelle fois tremblé (7−5, 1–6, 6–7).

Une situa­tion toute, sauf alar­mante pour David Sanjuan, un de ses co‐entraîneur, aux côtés de Félix Mantilla. Dans un entre­tien accordé à Mundo Deportivo, il estime que le vent tour­nera forcé­ment en la faveur de son protégé un moment. Mieux, l’Espagnol verrait bien son joueur sacré en Grand Chelem.

« Toute l’équipe a discuté avec lui de son évolu­tion cette année et lui a expliqué qu’il devait se concen­trer sur les aspects posi­tifs, car au final, un bon travail sera récom­pensé par de bons résul­tats. Il en est conscient et doit rester positif et oublier le passé. Ce n’est pas fini, c’est une page tournée, il faut la tourner et conti­nuer comme le font les grands joueurs. Et il fait partie de ceux‐là. Gagner un Grand Chelem ? Pour nous, il a le poten­tiel pour réaliser tout ce qu’il entreprend ».