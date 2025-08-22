Ce jeudi, le tirage au sort de l’US Open donnait son verdict. Si Jannik Sinner devrait commencer avec une entrée en matière aisée contre le 87e joueur mondial Vit Kopriva, les hostilités commenceront d’entrée pour Carlos Alcaraz, opposé à l’un des meilleur serveur du circuit, Reilly Opelka. Le numéro deux mondial est aussi dans la même partie de tableau que Novak Djokovic, ils pourraient se retrouver dans le dernier carré.
Un tableau qui ne devrait pas empêcher le champion en titre à Flushing Meadows de défier pour la cinquième fois de la saison, l’Espagnol dans une finale, pour Paolo Bertolucci. Dans une analyse du tableau faite dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, l’ancien 12e joueur mondial estime que la seule chance de la concurrence, résiderait dans une défaillance du jour des deux joueurs.
« Il me semble que le tableau, qui devrait mener à une énième finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, est bien équilibré. Je ne vois pas beaucoup de pièges, c’est toujours un tournoi de deux semaines, avec des obstacles certains, mais largement à la portée des deux premiers joueurs mondiaux. Compte tenu également du précédent à Halle, avec cette défaite imprévisible contre le Kazakh (Bublik). Ce sont des joueurs imprévisibles sur le plan technique et tactique, mais redoutables uniquement lorsqu’ils jouent deux sets sur trois. Plus tard, Sinner pourrait affronter Zverev en demi‐finale. Alcaraz attendrait Fritz, Rune ou Djokovic. Ce sont des noms importants, mais lorsqu’ils ont rencontré l’un des deux premiers joueurs mondiaux, ils en sont sortis avec des os cassés. Pour les battre, ils doivent être dans un grand jour et espérer qu’ils ne soient pas à 100 %. Alors, le match serait ouvert ».
Publié le vendredi 22 août 2025 à 16:17