Ce jeudi, le tirage au sort de l’US Open donnait son verdict. Si Jannik Sinner devrait commencer avec une entrée en matière aisée contre le 87e joueur mondial Vit Kopriva, les hosti­lités commen­ce­ront d’en­trée pour Carlos Alcaraz, opposé à l’un des meilleur serveur du circuit, Reilly Opelka. Le numéro deux mondial est aussi dans la même partie de tableau que Novak Djokovic, ils pour­raient se retrouver dans le dernier carré.

Un tableau qui ne devrait pas empê­cher le cham­pion en titre à Flushing Meadows de défier pour la cinquième fois de la saison, l’Espagnol dans une finale, pour Paolo Bertolucci. Dans une analyse du tableau faite dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, l’an­cien 12e joueur mondial estime que la seule chance de la concur­rence, rési­de­rait dans une défaillance du jour des deux joueurs.

« Il me semble que le tableau, qui devrait mener à une énième finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, est bien équi­libré. Je ne vois pas beau­coup de pièges, c’est toujours un tournoi de deux semaines, avec des obstacles certains, mais large­ment à la portée des deux premiers joueurs mondiaux. Compte tenu égale­ment du précé­dent à Halle, avec cette défaite impré­vi­sible contre le Kazakh (Bublik). Ce sont des joueurs impré­vi­sibles sur le plan tech­nique et tactique, mais redou­tables unique­ment lors­qu’ils jouent deux sets sur trois. Plus tard, Sinner pour­rait affronter Zverev en demi‐finale. Alcaraz atten­drait Fritz, Rune ou Djokovic. Ce sont des noms impor­tants, mais lors­qu’ils ont rencontré l’un des deux premiers joueurs mondiaux, ils en sont sortis avec des os cassés. Pour les battre, ils doivent être dans un grand jour et espérer qu’ils ne soient pas à 100 %. Alors, le match serait ouvert ».