Consultante pour Sky Sports le temps de la quinzaine de l’US Open, Annabel Croft s’est prêtée au jeu des pronostics de la dernière levée du Grand Chelem. Au moment de désigner sa surprise du tournoi, l’ancienne 24e joueuse mondiale a choisi Emma Raducanu.
« Elle a toujours de bonnes chances, car c’est une excellente joueuse. Il s’agit pour elle de bien jouer et de maintenir un niveau élevé pendant une longue période. Tout dépendra du tirage au sort, mais il ne fait aucun doute qu’elle sera dans le coup. Elle l’a déjà fait à l’US Open et elle est de retour dans ce qui est probablement son tournoi préféré, je pense, ce qui compte beaucoup ».
À noter que la 35e joueuse mondiale fera son entrée en lice contre une joueuse issue des qualifications.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 16:45