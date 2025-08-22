AccueilUS OpenAnnabel Croft (ex-24e mondiale) : "Il ne fait aucun doute que Raducanu...
US Open

Annabel Croft (ex‐24e mondiale) : « Il ne fait aucun doute que Raducanu sera dans le coup à l’US Open »

thomasb
Par thomasb

-

1

Consultante pour Sky Sports le temps de la quin­zaine de l’US Open, Annabel Croft s’est prêtée au jeu des pronos­tics de la dernière levée du Grand Chelem. Au moment de dési­gner sa surprise du tournoi, l’an­cienne 24e joueuse mondiale a choisi Emma Raducanu. 

« Elle a toujours de bonnes chances, car c’est une excel­lente joueuse. Il s’agit pour elle de bien jouer et de main­tenir un niveau élevé pendant une longue période. Tout dépendra du tirage au sort, mais il ne fait aucun doute qu’elle sera dans le coup. Elle l’a déjà fait à l’US Open et elle est de retour dans ce qui est proba­ble­ment son tournoi préféré, je pense, ce qui compte beaucoup ».

À noter que la 35e joueuse mondiale fera son entrée en lice contre une joueuse issue des qualifications.

Publié le vendredi 22 août 2025 à 16:45

Article précédent
Bertolucci prévient, après le tirage au sort : « Sinner pour­rait affronter Zverev en demi‐finale. Alcaraz atten­drait Fritz, Rune ou Djokovic. Ce sont des noms impor­tants, mais lors­qu’ils ont rencontré l’un des deux, ils en sont sortis avec des os cassés »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.