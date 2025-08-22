Consultante pour Sky Sports le temps de la quin­zaine de l’US Open, Annabel Croft s’est prêtée au jeu des pronos­tics de la dernière levée du Grand Chelem. Au moment de dési­gner sa surprise du tournoi, l’an­cienne 24e joueuse mondiale a choisi Emma Raducanu.

« Elle a toujours de bonnes chances, car c’est une excel­lente joueuse. Il s’agit pour elle de bien jouer et de main­tenir un niveau élevé pendant une longue période. Tout dépendra du tirage au sort, mais il ne fait aucun doute qu’elle sera dans le coup. Elle l’a déjà fait à l’US Open et elle est de retour dans ce qui est proba­ble­ment son tournoi préféré, je pense, ce qui compte beaucoup ».

À noter que la 35e joueuse mondiale fera son entrée en lice contre une joueuse issue des qualifications.