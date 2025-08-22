Sur le carreau depuis sa blessure au pectoral droit survenue au deuxième tour de l’Open d’Australie, Thanasi Kokkinakis n’en reste pas moins un observateur attentif du circuit. Invité dans une émission diffusée sur la chaîne Youtube du Grand Chelem en Océanie, celui qui a un sommet en carrière au 65e rang mondial, était invité à désigner entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui terminerait avec le plus de Majeurs à la fin de leurs carrières.
Si dans l’absolu, le Murcien est meilleur selon lui, il estime que le numéro un mondial affiche plus de continuité tout au long d’une saison, le permettant d’éviter des accidents de parcours, contrairement à l’Espagnol.
« Je pense qu’au plus haut niveau, Carlos a l’avantage. Il a un peu plus de variété et un peu plus de puissance. Mais je pense que la seule faiblesse de Carlos, c’est quand il s’ennuie sur le court. Il devient imprévisible et essaie de gagner des points de façons différentes, ce qui le rend un peu impatient et le pousse à faire le spectacle pour le public. Je pense que Sinner est un peu plus stable mentalement et que l’on sait à quoi s’attendre de lui. Il ne va pas essayer trop de coups fous ou jouer pour impressionner le public, il essaie simplement de gagner. Il n’y a pas de faiblesses dans le jeu de Jannik. Il se déplace très bien des deux côtés, je n’ai jamais vu quelqu’un défendre aussi bien du côté du revers que lui, il glisse sur les courts en dur comme si de rien n’était. Jannik risque moins de subir des défaites surprises ».
Publié le vendredi 22 août 2025 à 17:15