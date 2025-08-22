AccueilATPKokkinakis désigne celui qui remportera le plus de Grand Chelems entre Alcaraz...
ATP

Kokkinakis désigne celui qui rempor­tera le plus de Grand Chelems entre Alcaraz et Sinner : « Il risque moins de subir des défaites surprises »

thomasb
Par thomasb

-

2

Sur le carreau depuis sa bles­sure au pectoral droit survenue au deuxième tour de l’Open d’Australie, Thanasi Kokkinakis n’en reste pas moins un obser­va­teur attentif du circuit. Invité dans une émis­sion diffusée sur la chaîne Youtube du Grand Chelem en Océanie, celui qui a un sommet en carrière au 65e rang mondial, était invité à dési­gner entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui termi­ne­rait avec le plus de Majeurs à la fin de leurs carrières. 

Si dans l’ab­solu, le Murcien est meilleur selon lui, il estime que le numéro un mondial affiche plus de conti­nuité tout au long d’une saison, le permet­tant d’éviter des acci­dents de parcours, contrai­re­ment à l’Espagnol.

« Je pense qu’au plus haut niveau, Carlos a l’avan­tage. Il a un peu plus de variété et un peu plus de puis­sance. Mais je pense que la seule faiblesse de Carlos, c’est quand il s’en­nuie sur le court. Il devient impré­vi­sible et essaie de gagner des points de façons diffé­rentes, ce qui le rend un peu impa­tient et le pousse à faire le spec­tacle pour le public. Je pense que Sinner est un peu plus stable menta­le­ment et que l’on sait à quoi s’at­tendre de lui. Il ne va pas essayer trop de coups fous ou jouer pour impres­sionner le public, il essaie simple­ment de gagner. Il n’y a pas de faiblesses dans le jeu de Jannik. Il se déplace très bien des deux côtés, je n’ai jamais vu quel­qu’un défendre aussi bien du côté du revers que lui, il glisse sur les courts en dur comme si de rien n’était. Jannik risque moins de subir des défaites surprises ».

Publié le vendredi 22 août 2025 à 17:15

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Jonathan Dasnieres de Veigy (agent de Loïs Boisson) : « Il y aura peut‐être d’autres annonces… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.