Sur le carreau depuis sa bles­sure au pectoral droit survenue au deuxième tour de l’Open d’Australie, Thanasi Kokkinakis n’en reste pas moins un obser­va­teur attentif du circuit. Invité dans une émis­sion diffusée sur la chaîne Youtube du Grand Chelem en Océanie, celui qui a un sommet en carrière au 65e rang mondial, était invité à dési­gner entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui termi­ne­rait avec le plus de Majeurs à la fin de leurs carrières.

Si dans l’ab­solu, le Murcien est meilleur selon lui, il estime que le numéro un mondial affiche plus de conti­nuité tout au long d’une saison, le permet­tant d’éviter des acci­dents de parcours, contrai­re­ment à l’Espagnol.

« Je pense qu’au plus haut niveau, Carlos a l’avan­tage. Il a un peu plus de variété et un peu plus de puis­sance. Mais je pense que la seule faiblesse de Carlos, c’est quand il s’en­nuie sur le court. Il devient impré­vi­sible et essaie de gagner des points de façons diffé­rentes, ce qui le rend un peu impa­tient et le pousse à faire le spec­tacle pour le public. Je pense que Sinner est un peu plus stable menta­le­ment et que l’on sait à quoi s’at­tendre de lui. Il ne va pas essayer trop de coups fous ou jouer pour impres­sionner le public, il essaie simple­ment de gagner. Il n’y a pas de faiblesses dans le jeu de Jannik. Il se déplace très bien des deux côtés, je n’ai jamais vu quel­qu’un défendre aussi bien du côté du revers que lui, il glisse sur les courts en dur comme si de rien n’était. Jannik risque moins de subir des défaites surprises ».