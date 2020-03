Pendant cette période de quarantaine, Juan Martin Del Potro et Manu Ginobili (ancienne star de NBA des Spurs de San Antonio) se sont livrés à une conversation vidéo en live sur Instagram. Un moment au cours duquel, le natif de Tandil se confie sur ses blessures et son envie de revenir : « Comme tout le monde le sait, les blessures ont toujours été là pendant ma carrière. Ma dernière blessure au genou est arrivée alors que j’étais numéro trois mondial et que je me rapprochais de Rafael Nadal. Je veux vraiment continuer à jouer, mais la réalité est que ça devient très difficile pour moi. Les médecins m’encouragent toujours et ils me disent clairement que je vais reprendre normalement à l’avenir, mais chaque jour qui passe où tu vois que la situation ne change pas, ça devient difficile. »

L’Argentin, lauréat d’Indian Wells en 2018, n’a plus joué sur le circuit depuis le Queen’s en juin 2019 et il a subi une nouvelle opération au genou en janvier dernier. Il a depuis débuté sa rééducation pour tenter d’effectuer un nouveau come-back lorsque le circuit aura repris ses droits.