« Je vais plutôt me concen­trer sur ma prépa­ra­tion pour être prêt pour l’été. Je retour­nerai à la compé­ti­tion à Hambourg puis à Kitzbuhel avant de voyager aux États‐Unis. A bientôt, Gaël », décla­rait Monfils au moment d’an­noncer son forfait pour Wimbledon, à cause d’un problème récur­rent au pied.

Il n’a plus repris la parole depuis. Et il vient de se retirer des tour­nois d’Hambourg (18 au 24 juillet) et de Kitzbuhel (25 au 30 juillet).

Absent des courts depuis sa défaite face à Novak Djokovic sur le Masters 1000 de Madrid le 3 mai dernier, après un début de saison très encou­ra­geant, Gaël a donc appa­rem­ment décidé de se concen­trer sur la tournée améri­caine. A moins qu’il ne repousse encore son retour…

Kitzbuehel update :

OUT : Monfils

En atten­dant, le Français peut passer du temps avec sa femme, Elina Svitolina, enceinte de leur premier enfant.