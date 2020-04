C’est une information qui n’a pas fait grand bruit. Et pourtant. Dans un reportage sur la ville de Bergame, qui a été durement touchée par le COVID-19, Peter Assembers, directeur de l’ASST de « Bergamo Ovest » (un établissement sanitaire), a confié que Novak Djokovic avait effectué un don très important pour leur venir en aide comme le révèle le site d’Eurosport en Italie : « Nous avons reçu des dons importants de l’étranger. J’ai été impressionné par Novak Djokovic, numéro 1 mondial et qui a déjà fait des dons importants pour la Serbie, son pays. Il a entendu les nouvelles venant de Lombardie et la province de Bergame, il a voulu penser à nous aussi. Pour moi, c’est un grand homme et j’espère voir l’embrasser très vite pour le remercier. »

Le montant du don n’a pas été communiqué, mais il n’importe peu puisqu’il démontre avant tout la générosité d’un champion dans une période aussi difficile. Pour rappel, le Djoker avait fait un don d’un million d’euros pour fournir des équipements médicaux dans les hôpitaux de Serbie.