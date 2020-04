Privé de raquette et de compétition, les joueurs s’occupent comme ils le peuvent. C’est le cas de Stefanos Tsitsipas. Le vainqueur du Masters de Londres a participé à une visioconférence avec le premier ministre grec ce lundi et il a confié qu’il s’était mis à l’apprentissage du français. « En ce moment, j’essaie d’apprendre un peu de français tous les jours, a expliqué le sixième mondial dans des propos relayés par L’Equipe. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu, sans en avoir le temps, et cette période est une opportunité de le faire. » Preuve qu’il commence à maîtriser la langue de Molière, il avait posté un tweet en français. Le nouveau dieu grec veut-il conquérir le coeur des Français ?

Seule personne à toucher l'herbe cette année. https://t.co/S0Wv2j2riT — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) April 9, 2020