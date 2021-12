Novak Djokovic était affecté par l’éli­mi­na­tion de sa Serbie aux portes de la finale, vendredi. S’il a réalisé une année 2021 excep­tion­nelle à tous points de vue, il aura connu trois décep­tions avec les Jeux Olympiques, l’US Open et la Coupe Davis. Le numéro 1 mondial est quoi qu’il en soit fier de saison, et il a de quoi.

« La saison est terminée. Je ne regrette rien de ce que j’ai fait cette année, je donne toujours le meilleur de moi‐même quand je concoure. Jouer pour mon pays a une signi­fi­ca­tion parti­cu­lière et malheu­reu­se­ment nous n’avons pas pu conti­nuer. C’est très cruel de gagner chaque match de simple et ne pas pouvoir être en finale, mais il n’y en a pas d’autre, c’est du sport. Ce que je fais toujours, c’est tirer des leçons de toutes les défaites : me renforcer et grandir, en tant que personne et athlète. »