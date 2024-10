Si on nous avait dit il y a cinq ans, à l’oc­ca­sion de leur dernière confron­ta­tion en finale de Roland‐Garros, que Rafael Nadal et Dominic Thiem arrê­te­raient leur carrière à quelques jours d’in­ter­valle, personne ne l’au­rait cru.

C’est pour­tant bien ce qui va se passer alors que l’Autrichien, qui ne s’est jamais remis de sa bles­sure au poignet subie en 2021, prendra offi­ciel­le­ment sa retraite à partir du 21 octobre prochain, chez lui, en Autriche, sur l’ATP 500 de Vienne. Un mois presque jour pour jour avant celle du cham­pion espa­gnol à qui il a vrai­ment donné du fil à retordre (6 victoires en 16 confrontations).

Et afin de lui rendre hommage, « Domi » a décidé d’écrire un joli petit texte sur son compte Instagram.

« Cher Rafa. Je me souviens encore de l’ex­ci­ta­tion que je ressen­tais en regar­dant tes matchs à la télé­vi­sion lorsque j’étais enfant. C’est incroyable de penser que le profes­sionnel que j’ad­mi­rais à l’époque est devenu mon adver­saire sur le court ! C’est une grande perte pour le monde du tennis. Votre esprit de compé­ti­tion et votre style unique seront toujours une source d’ins­pi­ra­tion. Je suis fier d’avoir partagé une partie de mon parcours avec toi et d’avoir été le témoin privi­légié de ta passion. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta vie ! »