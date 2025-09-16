S’il fait régulièrement parler de lui pour ses performances sur le court, Grigor Dimitrov possède également une vie privée bien remplie. On se souvient notamment de ses anciennes relations amoureuses très médiatiques avec Maria Sharapova ou Nicole Scherzinger.
Désormais en couple avec l’actrice et mannequin mexicaine, Eiza Gonzalez, le Bulgare semble très épanoui même si sa blessure à l’épaule contractée en plein quart de finale face à Jannik Sinner à Wimbledon, alors qu’il menait deux sets à zéro, lui a certainement mis un petit coup au moral.
À ce sujet, sa petite amie a récemment tenu à lui rendre hommage avec une photo où on peut voir Grigor en train de faire un footing deux jours seulement après ce terrible abandon sur le gazon londonien.
« Deux jours après sa blessure : Rien ne l’arrête. C’est le travailleur le plus acharné et plus discipliné que je connaisse. »
À noter que l’actuel 28e mondial devrait faire son retour à l’occasion du Masters 1000 de Shanghai (du 25 septembre au 1er octobre) sur lequel il figure bien sur la liste des engagés.
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 16:12