Eiza Gonzalez, manne­quin et petite amie de Grigor Dimitrov : « Rien ne l’ar­rête. C’est le travailleur le plus acharné et plus disci­pliné que je connaisse »

Thomas S
Par Thomas S

-

168

S’il fait régu­liè­re­ment parler de lui pour ses perfor­mances sur le court, Grigor Dimitrov possède égale­ment une vie privée bien remplie. On se souvient notam­ment de ses anciennes rela­tions amou­reuses très média­tiques avec Maria Sharapova ou Nicole Scherzinger. 

Désormais en couple avec l’ac­trice et manne­quin mexi­caine, Eiza Gonzalez, le Bulgare semble très épanoui même si sa bles­sure à l’épaule contractée en plein quart de finale face à Jannik Sinner à Wimbledon, alors qu’il menait deux sets à zéro, lui a certai­ne­ment mis un petit coup au moral.

À ce sujet, sa petite amie a récem­ment tenu à lui rendre hommage avec une photo où on peut voir Grigor en train de faire un footing deux jours seule­ment après ce terrible abandon sur le gazon londonien. 

« Deux jours après sa bles­sure : Rien ne l’ar­rête. C’est le travailleur le plus acharné et plus disci­pliné que je connaisse. »

À noter que l’ac­tuel 28e mondial devrait faire son retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Shanghai (du 25 septembre au 1er octobre) sur lequel il figure bien sur la liste des engagés. 

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 16:12

