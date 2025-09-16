Véritables légendes du tennis, Serena et Venus Williams ont décidé de succomber à la nouvelle mode du podcast.

Les soeurs améri­caines ont en effet lancé une nouvelle série exclu­sive sur X (ancien­ne­ment Twitter) « Originals : Stockton Street ». Le premier épisode, qui sera diffusé ce mercredi 17 septembre, a été tourné au milieu du court central Arthur Ashe de l’US Open.

Un lieu forcé­ment emblé­ma­tique pour celles qui cumulent huit trophées à Flushing Meadows (six pour Serena, deux pour Venus).

« Nous sommes très heureuses de lancer notre tout premier épisode de podcast dans l’emblématique stade Arthur Ashe de l’US Open. La boucle est bouclée : cet endroit est chargé de souve­nirs précieux pour nous et constitue le lieu idéal pour cette première. Nous sommes impa­tientes de renouer direc­te­ment avec nos fans de longue date et d’ac­cueillir de nouveaux audi­teurs d’une manière origi­nale et authentique. »