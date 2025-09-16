Véritables légendes du tennis, Serena et Venus Williams ont décidé de succomber à la nouvelle mode du podcast.
Les soeurs américaines ont en effet lancé une nouvelle série exclusive sur X (anciennement Twitter) « Originals : Stockton Street ». Le premier épisode, qui sera diffusé ce mercredi 17 septembre, a été tourné au milieu du court central Arthur Ashe de l’US Open.
Un lieu forcément emblématique pour celles qui cumulent huit trophées à Flushing Meadows (six pour Serena, deux pour Venus).
« Nous sommes très heureuses de lancer notre tout premier épisode de podcast dans l’emblématique stade Arthur Ashe de l’US Open. La boucle est bouclée : cet endroit est chargé de souvenirs précieux pour nous et constitue le lieu idéal pour cette première. Nous sommes impatientes de renouer directement avec nos fans de longue date et d’accueillir de nouveaux auditeurs d’une manière originale et authentique. »
