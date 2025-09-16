Né la même année que Carlos Alcaraz (en 2003) à seulement quelques jours d’intervalle (29 avril pour le Danois, 5 mai pour l’Espagnol), Holger Rune a récemment exprimé son désir de jouer en double avec le récent vainqueur de l’US Open, comme en 2017 lors du tournoi des Petits As.
Cela tombe bien puisque les deux joueurs vont partager la même équipe ce week‐end à la Laver Cup organisée à San Francisco. Reste désormais à convaincre le nouveau capitaine de la Team Europe, Yannick Noah.
« J’aimerais bien que ce soit avec Carlos (Alcaraz). Revivre ce moment pourrait être mémorable. C’étaient de bons souvenirs et, bien sûr, nous avons joué l’un contre l’autre à de nombreuses reprises, où nous étions de chaque côté du filet. Maintenant, nous pouvons enfin essayer d’être du même côté, ce qui sera plutôt cool. »
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 15:15