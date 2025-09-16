Né la même année que Carlos Alcaraz (en 2003) à seule­ment quelques jours d’in­ter­valle (29 avril pour le Danois, 5 mai pour l’Espagnol), Holger Rune a récem­ment exprimé son désir de jouer en double avec le récent vain­queur de l’US Open, comme en 2017 lors du tournoi des Petits As.

Cela tombe bien puisque les deux joueurs vont partager la même équipe ce week‐end à la Laver Cup orga­nisée à San Francisco. Reste désor­mais à convaincre le nouveau capi­taine de la Team Europe, Yannick Noah.

« J’aimerais bien que ce soit avec Carlos (Alcaraz). Revivre ce moment pour­rait être mémo­rable. C’étaient de bons souve­nirs et, bien sûr, nous avons joué l’un contre l’autre à de nombreuses reprises, où nous étions de chaque côté du filet. Maintenant, nous pouvons enfin essayer d’être du même côté, ce qui sera plutôt cool. »