Absent depuis le 12 août 2022 et un abandon en huitièmes de finale à Montréal contre Jack Draper, Gaël Monfils avait reçu une wild card pour disputer le tournoi de Rotterdam, du 13 au 19 février. Mais il a fina­le­ment repoussé une fois de plus son retour à la compé­ti­tion, qui inter­viendra peut‐être à Marseille du 20 au 26 février, ou en mars aux Etats‐Unis avec les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami. Le Parisien n’ex­clut pas non plus de revenir encore plus tard, éven­tuel­le­ment sur terre battue.

« Je suis un peu trop juste, je m’ha­bitue aussi à mes nouvelles chaus­sures. Je vais tout faire pour jouer à Marseille. Mais si je ne me blesse pas, la tournée améri­caine, c’est oui à 100% », a expliqué le 207e joueur mondial sur sa chaîne Twitch.