Cette conver­sa­tion est en cours depuis très long­temps pour savoir qui est le plus grand joueur de tennis. Qui est le « GOAT » entre Djokovic, Federer et Nadal ? Pour Eubanks, le choix est fait. Même si ce débat est fina­le­ment très subjectif, chacun aime donner son avis. Pour l’Américain en tout cas, Djokovic est en avance sur les deux autres :

« Certains pour­raient dire que Federer signi­fiait plus pour le sport et je ne vais pas vrai­ment me disputer avec eux à ce sujet, si c’est ce que signifie votre GOAT de tennis. Le mien est juste le meilleur joueur de tennis. Vous pouvez prendre ce joueur, le déposer sur n’im­porte quelle surface contre n’im­porte quel adver­saire. Djokovic est ce joueur. »