Aux commentaires sur Netflix du « 6 King Slam », le tournoi d’exhibition en Arabie Saoudite, Fabrice Santoro a été impressionné par la performance de Jannik Sinner en finale contre Carlos Alcaraz (6−2, 6–4).
« On parlait des sept victoires d’Alcaraz lors de ses huit derniers duels face à Jannik Sinner. Mais ce samedi, il n’y a pas eu photo entre ces deux hommes. Ce n’était pas un match officiel mais c’est un match qui pourrait servir à l’Italien dans leurs futures finales dans les mois et années à venir. Sinner a été éblouissant. Il a balayé tous ses adversaires : Tsitsipas, Djokovic et le numéro 1 mondial. »
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 12:11