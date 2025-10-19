Accueil6 Kings SlamFabrice Santoro, après la victoire de Sinner contre Alcaraz : "Il n'y...
Fabrice Santoro, après la victoire de Sinner contre Alcaraz : « Il n’y a pas eu photo entre ces deux hommes. Ce n’était pas un match offi­ciel mais c’est un match qui pour­rait servir à l’Italien »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Aux commen­taires sur Netflix du « 6 King Slam », le tournoi d’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite, Fabrice Santoro a été impres­sionné par la perfor­mance de Jannik Sinner en finale contre Carlos Alcaraz (6−2, 6–4).

« On parlait des sept victoires d’Alcaraz lors de ses huit derniers duels face à Jannik Sinner. Mais ce samedi, il n’y a pas eu photo entre ces deux hommes. Ce n’était pas un match offi­ciel mais c’est un match qui pour­rait servir à l’Italien dans leurs futures finales dans les mois et années à venir. Sinner a été éblouis­sant. Il a balayé tous ses adver­saires : Tsitsipas, Djokovic et le numéro 1 mondial. »

