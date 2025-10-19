Après avoir remporté le premier set au tie‐break face à Novak Djokovic lors du match pour la troisième place du « 6 King Slam », le tournoi d’exhibition en Arabie Saoudite, Taylor Fritz a vu son adversaire jeter l’éponge.
« C’était vraiment physique. Ce qui se passe, c’est que vous vous retrouvez dans des jeux très longs et que la balle commence à s’user et à devenir si grosse qu’il est très difficile de marquer un point gratuit au service ou de remporter le jeu. On joue donc des points et des jeux très longs. Tout devient plus lent, plus long, c’est un set très difficile, et à la fin, les conditions sont devenues tellement lentes. Nous avons joué de longs échanges, les uns après les autres, en nous battant pour chaque point, c’était brutal », a réagi l’Américain lors de l’interview sur le court.
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 11:49