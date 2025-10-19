Après avoir remporté le premier set au tie‐break face à Novak Djokovic lors du match pour la troi­sième place du « 6 King Slam », le tournoi d’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite, Taylor Fritz a vu son adver­saire jeter l’éponge.

« C’était vrai­ment physique. Ce qui se passe, c’est que vous vous retrouvez dans des jeux très longs et que la balle commence à s’user et à devenir si grosse qu’il est très diffi­cile de marquer un point gratuit au service ou de remporter le jeu. On joue donc des points et des jeux très longs. Tout devient plus lent, plus long, c’est un set très diffi­cile, et à la fin, les condi­tions sont deve­nues telle­ment lentes. Nous avons joué de longs échanges, les uns après les autres, en nous battant pour chaque point, c’était brutal », a réagi l’Américain lors de l’in­ter­view sur le court.