Draper prévient après la bles­sure de Rune : « Nous pous­sons notre corps à faire des choses qu’il n’est pas censé faire. Le circuit et le calen­drier doivent s’adapter si nous voulons tous pouvoir pour­suivre notre carrière sur le long terme »

Baptiste Mulatier

Jack Draper a tiré la sonnette d’alarme après l’abandon d’Holger Rune, proba­ble­ment victime d’une déchi­rure du tendon d’Achille face à Ugo Humbert en demi‐finales de l’ATP 250 de Stockholm.

« Les bles­sures sont inévi­tables… Dans le sport de haut niveau, nous pous­sons notre corps à faire des choses qu’il n’est pas censé faire. Il y a actuel­le­ment telle­ment de jeunes athlètes incroyables sur le circuit, et je suis fier d’en faire partie. Cependant, le circuit et le calen­drier doivent s’adapter si nous voulons tous pouvoir pour­suivre notre carrière sur le long terme… », a prévenu le 9e joueur mondial qui a lui mis fin à saison en septembre à cause d’une bles­sure au bras gauche. 

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 11:16

