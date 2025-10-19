Jack Draper a tiré la sonnette d’alarme après l’abandon d’Holger Rune, proba­ble­ment victime d’une déchi­rure du tendon d’Achille face à Ugo Humbert en demi‐finales de l’ATP 250 de Stockholm.

Injuries are going to happen… we are pushing our bodies to do things they aren’t supposed to in elite sport. We have so many incre­dible younger guys on the tour right now and I’m proud to be apart of that, however, the tour and the calendar have to adapt if any of us are gonna… — jack draper (@jackdraper0) October 18, 2025

« Les bles­sures sont inévi­tables… Dans le sport de haut niveau, nous pous­sons notre corps à faire des choses qu’il n’est pas censé faire. Il y a actuel­le­ment telle­ment de jeunes athlètes incroyables sur le circuit, et je suis fier d’en faire partie. Cependant, le circuit et le calen­drier doivent s’adapter si nous voulons tous pouvoir pour­suivre notre carrière sur le long terme… », a prévenu le 9e joueur mondial qui a lui mis fin à saison en septembre à cause d’une bles­sure au bras gauche.