Contraint à l’abandon, ce samedi en demi‐finales de l’ATP 250 de Stockholm face au Français, Ugo Humbert, après avoir ressenti un « pop » dans son tendon d’Achille, Holger Rune serait grave­ment blessé, selon sa mère, Aneke, contacté par le site danois, Ekstra Bladest.

« Aneke Rune a écrit dans un message texte à Ekstra Bladet qu’il s’agis­sait d’une déchi­rure du tendon d’Achille et que Holger Rune aurait besoin d’une inter­ven­tion chirur­gi­cale. Elle ajoute égale­ment que la star du tennis danoise sera proba­ble­ment absente pendant six mois. »

Une terrible nouvelle pour l’ac­tuelle 11e joueur mondial.