Contraint à l’abandon, ce samedi en demi‐finales de l’ATP 250 de Stockholm face au Français, Ugo Humbert, après avoir ressenti un « pop » dans son tendon d’Achille, Holger Rune serait gravement blessé, selon sa mère, Aneke, contacté par le site danois, Ekstra Bladest.
« Aneke Rune a écrit dans un message texte à Ekstra Bladet qu’il s’agissait d’une déchirure du tendon d’Achille et que Holger Rune aurait besoin d’une intervention chirurgicale. Elle ajoute également que la star du tennis danoise sera probablement absente pendant six mois. »
Une terrible nouvelle pour l’actuelle 11e joueur mondial.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 17:51