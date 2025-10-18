Il y a des jours où la victoire a vraiment un goût amer. Ugo Humbert ne dira pas le contraire après sa qualification en finale de l’ATP 250 de Stockholm suite à l’abandon d’Holger Rune, probablement victime d’une rupture du tendon d’Achille.
Interrogé sur le court après la rencontre, le Français n’en menait pas large, visiblement marqué par les larmes et la détresse de son adversaire.
« C’est vraiment dommage et je suis vraiment désolé pour lui. Ce n’est pas comme ça que je voulais gagner. J’espère que ce n’est pas trop grave pour lui. Il jouait mieux que moi, et je ne veux pas trop parler de la finale. Ce n’était pas censé se passer comme ça. Je lui souhaite le meilleur et j’espère qu’il reviendra en pleine forme. »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 18:08