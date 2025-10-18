Il y a des jours où la victoire a vrai­ment un goût amer. Ugo Humbert ne dira pas le contraire après sa quali­fi­ca­tion en finale de l’ATP 250 de Stockholm suite à l’abandon d’Holger Rune, proba­ble­ment victime d’une rupture du tendon d’Achille.

Interrogé sur le court après la rencontre, le Français n’en menait pas large, visi­ble­ment marqué par les larmes et la détresse de son adversaire.

« C’est vrai­ment dommage et je suis vrai­ment désolé pour lui. Ce n’est pas comme ça que je voulais gagner. J’espère que ce n’est pas trop grave pour lui. Il jouait mieux que moi, et je ne veux pas trop parler de la finale. Ce n’était pas censé se passer comme ça. Je lui souhaite le meilleur et j’es­père qu’il reviendra en pleine forme. »





