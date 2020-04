La suspension du circuit est l’occasion de remonter le temps. Il y a 15 ans, le 3 avril 2005, Roger Federer et Rafael Nadal s’affrontent pour la deuxième fois de leur carrière. Un an auparavant, l’Espagnol avait surpris le Suisse à Miami. En 2005 et toujours en Floride, ils se retrouvent pour leur premier duel dans une finale. Le Majorquin mène deux sets à rien, un break avant que le Bâlois réalise une remontada. Le site de l’ATP a ressorti les déclarations de l’époque de Roger Federer, alors incontestable numéro 1 mondial (21 victoires de rang et une seule défaite en 48 matchs) : « Je n’ai pas été surpris car je sais à quel point il est bon. Dans tous les matchs que je joue, je suis le grand favori. Quand je perds un set, ça paraît fou et aujourd’hui j’ai vu le danger que représente Nadal. »

Le Suisse poursuit : « J’étais très inquiet, surtout au premier set. Je ne perds pas souvent 6-2 et cela montre que j’avais du mal. Mais je pense que cela vient de son jeu. Il est gaucher et je dois m’y habituer. Peut-être qu’il a été très agressif dès le début. Quand j’ai réussi à comprendre son jeu, j’étais déjà mené un set et un break. Alors ma réaction a été bonne. J’ai manqué beaucoup d’occasions, mais survivre à tout ça était incroyable. Je me suis senti comme l’homme le plus heureux du monde. C’est un grand moment dans ma carrière.«

Le Bâlois dressera des louanges de son futur meilleur ennemi : « Ses coups rebondissent très haut. Il ne joue pas très profond mais court et sa balle va très haut. Quand vous réalisez que vous devez l’attaquer, c’est déjà trop tard. Nous n’avons pas beaucoup de gauchers en ce moment, alors c’est bien d’en avoir un nouveau. Pour moi, c’était un match énorme parce que je sais quel grand jouer sera Rafa un jour. »