Lucas Pouille est comme nous tous, confiné. La seule différence c’est qu’il a su anticiper les événements et donc louer une maison avec un tennis loin de Paris et de l’envie forcément forte de sortir quand il fait beau. Du coup son tweet, avec un #pauvrefrance passe plutôt mal sur les réseaux sociaux et un débat plutôt « stérile » s’est installé…

Tant que des imbeciles n’auront rien compris alors nous n’avancerons pas.. Des gens ont laissé leur vie pour nous aider à combattre ce virus, des gens se battent tous les jours pour sauver des vies.. et vous continuez à agir de cette façon ? Vous êtes honteux .. #PauvreFrance https://t.co/9PdOyMK47T — Lucas Pouille (@la_pouille) April 5, 2020