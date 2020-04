Pour notre numéro juste avant Roland Garros en 2009, on se plante royalement en mettant en Une Andy Murray. Du coup, quand on distribue le magazine près de Roland-Garros, tout le monde ne comprend pas vraiment pourquoi l’Ecossais est mis en avant. Quinze jours plus tard, les faits nous donneront torts. Mais dans ce numéro 13 on aborde aussi l’épineux sujets des matchs en cinq manches pour savoir s’il s’agit vraiment d’une autre dimension. A l’époque, Nole n’est pas encore le leader du tennis mondial mais son avis compte déjà d’autant que l’on peut encore l’approcher.

Plutôt qu’une question, on a préféré aujourd’hui vous proposer une enfilade pour mieux comprendre les propos de Novak.

Novak, est-ce que le tennis en trois sets et en cinq sets, c’est le même jeu ?

Oui, ça s’appelle encore le tennis (sourire), mais c’est vrai que tu as forcément une approche différente sur la durée d’un match. D’abord tu sais que tu peux perdre un set, et parfois deux, mais tu peux encore gagner le match. Je peux te dire que ça change beaucoup de choses. C’est également une épreuve auquel il faut te préparer physiquement et mentalement.

Qu’est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as joué un match en 5 sets ?

Je me souviens plus d’où c’était, mais j’avais l’appréhension de voir si j’allais tenir physiquement. Finalement, j’ai tenu et je dois avouer que cela a été un premier tournant dans ma carrière. Psychologiquement, ta première victoire en cinq sets est très importante.

Est-ce qu’il a une forme de diplôme accordé par le vestiaire quand tu es vainqueur d’un match en 5 sets ?

Oui, c’est exactement ça. Il y a une forme d’appréciation que tu reçois après un gros combat. Le vestiaire que tu reçois après un gros combat. Quand tu gagnes un gros match en cinq sets, le vestiaire te fait sentir que tu as accompli quelque chose de grand, que tu as survécu dans des conditions difficiles.