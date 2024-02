Jannik Sinner est en train de faire l’una­ni­mité après son sacre à l’Open d’Australie. Le jeune Italien a en effet gagné le respect et l’ad­mi­ra­tion de tous, et c’est en grande partie grâce à son humi­lité et sa simplicité.

Le tout nouveau numéro 3 mondial (depuis sa victoire à Rotterdam) est légi­ti­me­ment au centre de l’at­ten­tion depuis quelques mois, étant donné ses perfor­mances remarquables.

Mais comme l’a révélé son photo­graphe offi­ciel, Felice Calabro, au Corriere Della Sera, le jeune italien ne se contente pas de tout donner sur les court, il est aussi toujours présent en dehors pour ses fans et garde les pieds sur terre, d’au­tant plus avec les enfants.

« Je ne l’ai jamais vu se refuser à qui que ce soit. Aux Pays‐Bas (à Rotterdam), il signait des auto­graphes à répé­ti­tion, même pendant vingt minutes. Il arrive que des enfants s’ap­prochent de lui et il ne se limite pas à la photo rituelle clas­sique : il s’in­forme, il veut savoir d’où ils viennent, comment ils jouent. J’ai croisé beau­coup de joueurs de tennis au cours de ma carrière, j’ai investi une bonne partie de ma vie et de mon travail dans ce sport : je peux seule­ment dire qu’il va au‐delà de la repré­sen­ta­tion, il y met son cœur. »