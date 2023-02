Juan Carlos Ferrero est heureux de revenir sur le tour au chevet de son poulain, Carlos Alcaraz. Pour l’oc­ca­sion, le coach du 2e mondial s’est confié auprès de nos confrères de Clay Tennis.

L’Espagnol revient sur l’année 2022 fantas­tique de son joueur mais aussi sur l’évo­lu­tion du jeu au fil des années. L’ancien vain­queur de Roland Garros (en 2003) est d’ac­cord avec Rafael Nadal, qui expli­quait en novembre que le jeu avait évolué vers plus d’agres­si­vité.

« Les balles sont diffé­rentes, les raquettes sont diffé­rentes, les cordes se sont amélio­rées, les courts sont géné­ra­le­ment plus lents. La grande diffé­rence, c’est qu’a­vant on construi­sait davan­tage le point, main­te­nant on joue beau­coup pour détruire, il y a beau­coup d’ex­plo­si­vité chez les joueurs, beau­coup de puis­sance, on ne construit pas autant le point. »