Lors de son média day Coco Gauff est revenu sur les évolu­tions de son jeu qu’elle doit appor­tées pour parvenir à aller plus haut.

« Si vous regardez les demi‐finalistes du dernier Open d’Australie, ce sont tous des joueurs très offen­sifs, c’est quelque chose que je dois améliorer. Je ne dirais pas que je suis une joueuse tota­le­ment défen­sive, je peux aussi réaliser des coups gagnants signer, mais je dois le faire plus souvent. C’est ce à quoi je travaille, pour le faire aussi aux bons moments. Je ne dois pas arriver et tout frapper, je sens que j’ai main­teant tout mis en place pour offrir un jeu beau­coup plus complet, mais c’est vrai que je dois être plus offen­sive. Il s’agit de travailler, d’ap­prendre et de trouver la bonne posi­tion pour savoir quand atta­quer et quand ne pas le faire »