Tremblement de terre dans le monde du tennis en ce 1er avril…

Victime d’une fissure à une côte lors du tournoi d’Indian Wells et initia­le­ment absent entre 4 et 6 semaines, et par consé­quent forfait pour le début de la saison sur terre battue compre­nant Monte‐Carlo et Barcelone, Rafael Nadal a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il mettait un terme défi­nitif à sa saison 2022 en raison d’un… poisson d’avril.

Évidemment, la rédac­tion de We Love Tennis n’a pas pu s’empêcher de vous rouler dans la farine avec amitié pour célé­brer comme il se doit ce premier jour d’avril.

On en profite surtout pour vous remer­cier pour votre touchante fidé­lité, le site ne cessant de progresser de jour en jour et tout cela grâce à vous ! Alors, encore une fois, merci <3 !