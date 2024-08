Malgré une saison sur gazon satis­fai­sante avec une demi‐finale disputée à Majorque et une défaite au 3e tour de Wimbledon face à Grigor Dimitrov, Gaël Monfils n’est visi­ble­ment pas satis­fait de ses sensa­tions alors qu’il vient de s’in­cliner dès les premier sur les Jeux Olympiques de Paris et sur le Masters 1000 de Montréal.

Le Français, soucieux de tenir informé ses fans et de leur dire la vérité, n’a pas caché un certain coup de mou dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

« On partage souvent les moments où tout va bien, mais c’est impor­tant aussi de recon­naître quand ça ne va pas. Je passe beau­coup de temps à l’entraînement, mais en ce moment, les sensa­tions et la confiance ne sont pas vrai­ment la. C’est pas évident, mais je vais conti­nuer à char­bonner pour retrouver tout ça. On lâche rien », a écrit l’ac­tuel 34e joueur mondial qu’on retrou­vera dès la semaine prochaine sur le Masters 1000 de Cincinnati.