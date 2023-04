Deux jours après avoir réglé ses comptes avec certains médias sur son site internet, Gaël Monfils a dévoilé ce dimanche le septième épisode de son vlog centré sur les tour­nois de Phoenix et Miami.

Un épisode dans lequel on découvre les coulisses de son abandon en Floride à cause d’une forte douleur ressenti au bras lors de son premier tour face à Ugo Humbert. Un moment a égale­ment retenu notre atten­tion lorsque Gaël a un échange sérieux mais cordial avec un jour­na­liste de L’Équipe à propos d’un titre qu’il n’a pas vrai­ment apprécié concer­nant une poten­tielle fin de carrière qui pour­rait survenir à cause d’une bles­sure grave (à partir de 13 minutes et 45 secondes).

« C’est le premier truc que vous trouvez à sortir après sept mois d’arrêt alors que c’était une phrase sortie comme cela dans la conver­sa­tion. En fait, j’ai l’im­pres­sion que vous voulez que j’ar­rête. On ne va pas dire que c’était un titre « puta­clic » mais bon on y est. Je suis défait et je vais rentrer faire des examens. Cette phrase c’était juste dans la conver­sa­tion, et c’est pour ça que je me suis dit : ‘putain quoi !’ », a notam­ment déclaré le Français suite à cet abandon malheureux.

Si tout va bien, on retrou­vera le Parisien à Monte‐Carlo dans une semaine où il sera présent grâce à un clas­se­ment protégé.