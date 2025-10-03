Après que Gaël Monfils ait annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière fin 2026, le jour­na­liste Benoît Maylin lui a rendu hommage dans une chro­nique partagée par l’émis­sion « Sans filet » de Winamax.

« 20 ans, Gaël Monfils, c’est 20 ans de carrière, toute une vie de cham­pion, sa vie, notre vie, parce qu’il avait ce don de nous faire partager toutes ses émotions. Et il y en a eu telle­ment ! Ses deux finales à Bercy, celle à Monte Carlo il y a 9 ans, sa demi‐finale à l’US Open contre Djokovic, ses trois balles de match contre Nishikori pour aller en demi‐finales des Jeux Olympiques de Rio, ses deux balles de match contre Federer en quarts de finale de l’US Open 2014 ! Que des défaites, vous allez me dire ! Pas une finale en grand chelem, pas un titre en Masters 1000, c’est vrai ! Mais Gaël n’a pas été 6e mondial sans victoire, sans exploit, sans plon­geon, sans audace ! La carrière de Monfils, c’est un roman, il est le Cyrano de Bergerac du tennis, avec du panache, de la géné­ro­sité, de l’amour ! On l’a aimé avec des yeux de Roxane parce qu’il avait cette aura univer­selle qui a fait chavirer de plaisir tous les publics du monde entier. Je l’ap­pe­lais le Monfisien, un joueur diffé­rent venu d’une autre galaxie, celle des artistes, souvent incom­pris, mais capable de nous émerveiller. »