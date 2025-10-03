Alors que Carlos Alcaraz, forfait pour le Masters 1000 de Shanghai, a poussé un vrai coup de gueule au sujet de la cadence jugée infernale du calendrier, Jannik Sinner s’est montré beaucoup plus mesuré en conférence de presse.
Question : « Êtes‐vous d’accord avec les autres joueurs qui ont critiqué le calendrier et demandé qu’il soit modifié afin que les joueurs puissent se reposer davantage ? »
Sinner : « Je ne veux critiquer personne. Pour moi, chacun pense différemment. Comme je le dis toujours, nous pouvons toujours choisir, en tant que joueurs, il suffit de comprendre quelles sont nos priorités. J’ai toujours fait des choix, même l’année dernière, en sautant parfois certains tournois. Le calendrier est ce qu’il est. Si vous voulez jouer un tournoi, vous devez jouer ce tournoi. Sinon, vous faites un autre choix, celui de vous reposer ou de vous entraîner, c’est tout. C’est comme ça. »
Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 08:42