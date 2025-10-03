AccueilATPATP - ShanghaiSinner répond indirectement à Alcaraz : "Je ne veux critiquer personne. Mais...
ATP - Shanghai

Sinner répond indi­rec­te­ment à Alcaraz : « Je ne veux criti­quer personne. Mais en tant que joueurs, nous pouvons toujours choisir, il suffit de comprendre quelles sont nos priorités »

Par Baptiste Mulatier

Alors que Carlos Alcaraz, forfait pour le Masters 1000 de Shanghai, a poussé un vrai coup de gueule au sujet de la cadence jugée infer­nale du calen­drier, Jannik Sinner s’est montré beau­coup plus mesuré en confé­rence de presse.

Question : « Êtes‐vous d’ac­cord avec les autres joueurs qui ont critiqué le calen­drier et demandé qu’il soit modifié afin que les joueurs puissent se reposer davantage ? »

Sinner : « Je ne veux criti­quer personne. Pour moi, chacun pense diffé­rem­ment. Comme je le dis toujours, nous pouvons toujours choisir, en tant que joueurs, il suffit de comprendre quelles sont nos prio­rités. J’ai toujours fait des choix, même l’année dernière, en sautant parfois certains tour­nois. Le calen­drier est ce qu’il est. Si vous voulez jouer un tournoi, vous devez jouer ce tournoi. Sinon, vous faites un autre choix, celui de vous reposer ou de vous entraîner, c’est tout. C’est comme ça. »

Publié le vendredi 3 octobre 2025 à 08:42

