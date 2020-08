Alors que le tournoi de Madrid est plus que jamais menacé, Andrea Gaudenzi a décidé de faire le point sur la situation dans un entretien accordé à SuperTennis en Italie. Le patron italien de l’ATP se veut pragmatique sur la question du tournoi de Madrid : « Nous allons discuter avec les organisateurs de Madrid et le conseil de l’ATP. Nous ne pouvons que suivre les indications des gouvernements pour planifier les tournois de la manière la plus efficace possible. Et obtenir une dispense (de quarantaine) pour les joueurs afin qu’ils puissent revenir des Etats-Unis pour la saison européenne. »

Le Transalpin se confie ensuite sur la suite du calendrier qu’il imagine uniquement en Europe suite à la décision d’annuler la tournée asiatique : « Pour l’instant, le calendrier reste tel que nous l’avons annoncé. Nous travaillons sur la saison indoor en Europe afin d’avoir le Masters à Londres. C’est l’objectif de l’ATP. Nous essayons de gérer la situation de la meilleure façon possible. Nous sommes reconnaissants de l’Italie. Nous remercions la fédération et ceux qui organisent les Challengers, l’Italie apporte une grande contribution (…) Nous allons essayer de rester en Europe, ce qui signifie un voyage intercontinental en moins. Nous allons essayer de programmer autant de tournois que possible en Europe pour combler le manque de l’Asie. Nous faisons de notre mieux et nous travaillons déjà pour 2021. »