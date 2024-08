Giaocomo a décidé lui aussi de prendre la parole. Il l’a fait via son compte Instagram où il a posté un long message. Il s’en prend aux médias et remercie encore Jannik car il a vécu des moments inoubliables.

« Il est vrai qu’il existe deux voies vers la justice : la vraie sanc­tionnée par les tribu­naux et celle malheu­reu­se­ment plus effi­cace sanc­tionnée par les médias. Cette dernière est trop souvent super­fi­cielle et rare­ment basée sur des faits concrets, qui dans ce cas, en plus, sont publics.En tant que spec­ta­teur, je me suis toujours demandé quel était l’ob­jectif des affaires judi­ciaires spec­ta­cu­laires, si ce n’est de juger, créer ou détruire des personnes et leur répu­ta­tion. Malgré tout, je suis fier d’avoir fait partie de cette grande équipe, conscient d’avoir donné le meilleur de moi‐même, d’avoir été profes­sionnel à 100 %, mais aussi d’avoir donné plus, parce que quand on y met tout son cœur, il est certain qu’on donne plus. Cela fait mal de penser à ne plus en faire partie, c’est dur de ne pas être dans les tribunes avec vous et d’en­cou­rager Jannik, mais je vais devoir m’y habi­tuer rapidement »