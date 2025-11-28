AccueilATPGilles Moretton : "L'idée d'une gouvernance unique du tennis mondial a été...
Gilles Moretton : « L’idée d’une gouver­nance unique du tennis mondial a été abordée derniè­re­ment à New‐York »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

116

Dans le cadre de la 8ème édition des Trophées du Tennis Féminin qui a eu lieu hier soir à Roland‐Garros, le président de la fédé­ra­tion fran­çaise de tennis s’est exprimé sur les turbu­lences qui existent dans le tennis mondial.

« Récemment nous sommes allés rencon­trer à New‐York nos collègues des autres tour­nois du Grand Chelem. Le sujet était de faire un bilan sur tout ce qu’il se passe, et de prendre en compte aussi le fait que les joueurs se plaignent d’un calen­drier trop contrai­gnant. Pour cela on doit aussi se rappro­cher des autres instances comme l’ATP, la WTA, mais aussi l’ITF. L’idée serait peut‐être d’avoir une gouver­nance « unique » pour avoir plus de cohé­rence a été abordée. On ne peut pas ignorer tous les mouve­ments actuels du tennis mondial et notam­ment aussi le fait que des exhi­bii­tions très lucra­tives se multi­plient quand le calen­drier le permet alors même que les cham­pions expliquent qu’ils jouent trop »

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 11:15

