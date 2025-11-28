Dans le cadre de la 8ème édition des Trophées du Tennis Féminin qui a eu lieu hier soir à Roland‐Garros, le président de la fédération française de tennis s’est exprimé sur les turbulences qui existent dans le tennis mondial.
« Récemment nous sommes allés rencontrer à New‐York nos collègues des autres tournois du Grand Chelem. Le sujet était de faire un bilan sur tout ce qu’il se passe, et de prendre en compte aussi le fait que les joueurs se plaignent d’un calendrier trop contraignant. Pour cela on doit aussi se rapprocher des autres instances comme l’ATP, la WTA, mais aussi l’ITF. L’idée serait peut‐être d’avoir une gouvernance « unique » pour avoir plus de cohérence a été abordée. On ne peut pas ignorer tous les mouvements actuels du tennis mondial et notamment aussi le fait que des exhibiitions très lucratives se multiplient quand le calendrier le permet alors même que les champions expliquent qu’ils jouent trop »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 11:15