Tommy Haas a été inter­rogé sur le prochain retour de Zverev à la compé­ti­tion. Tommy se veut confiant même si c’est une grande première pour Sascha.

« Alexander était au top de sa forme quand il s’st blessé. C’est la première fois qu’il est stoppé net pour une bles­sure aussi long­temps dans sa carrière. C’est une sacrée épreuve. Après une réédu­ca­tion comme celle qu’il est entrain de réaliser il faut retrouver de la force, de l’energie puis de la confiance. Et bien je crois que Sascha peut le faire, surtout parce qu’il est très entouré et cela compte vrai­ment dans ce genre de situa­tion. Je suis certain que l’on ne va pas attendre long­temps après son retour pour le revoir au sommet du tennis mondial »