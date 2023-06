Consultant pour RTL durant toute la quin­zaine de Roland‐Garros qui s’est achevée dimanche dernier avec le troi­sième sacre de Novak Djokovic et son 23e en Grand Chelem, Henri Leconte s’est longue­ment exprimé sur ce dernier notam­ment concer­nant sa quête pour être aimé du grand public. Une situa­tion qui lui rappelle un peu la sienne lorsque « Riton » était encore sur le circuit…

« Il est incroyable, fantas­tique, il vient d’une autre planète, c’est quel­qu’un qui veut battre ses records, qui veut marquer l’his­toire du tennis non pas, certes, avec sa person­na­lité, parce que c’est aussi quel­qu’un de compliqué. Mais il voudrait être aimé quoi, il donne­rait n’im­porte quoi pour être aimé. C’est quel­qu’un que je connais bien, et il veut surtout marquer l’his­toire avec les records parce que d’un autre côté sa person­na­lité n’a rien à voir avec celle de Roger Federer et de Rafael Nadal. Il a besoin d’être aimé, et ça me rappelle quel­qu’un d’ailleurs… C’est pour cela que je le défends bien. (rires) »