Une semaine après les adieux de Roger Federer, Marc‐Andrea Huesler a fait honneur au tennis suisse en rempor­tant à Sofia le premier titre de sa carrière sur le circuit ATP, à 26 ans. Celui qui occupe désor­mais la 64e place mondiale a raconté ses souve­nirs de son légen­daire compa­triote à l’ATP.

« Il a telle­ment fait pour le sport. En le regar­dant jouer à la télé­vi­sion, où que ce soit, je ne savais pas la moitié du temps où il jouait, mais il gagnait tout le temps et donnait l’im­pres­sion que c’était facile. Il a rendu ce sport si inté­res­sant pour de nombreuses personnes dans le monde entier, qui étaient scot­chées devant la télé­vi­sion lors­qu’il jouait. Je me souviens qu’à Bâle, quand il jouait, le stade déga­geait une énergie diffé­rente. C’est assez fou de voir ça en direct. C’est triste qu’il doive s’ar­rêter, mais il a ses raisons et il nous a fait vivre beau­coup de grands moments. »