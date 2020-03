Interrogé par la BBC, Jamie Murray a expliqué en quoi cette suspension changeait son quotidien de joueur de tennis : « Je voyage dans le monde entier depuis 15, 16 ans voire plus longtemps. C’est un grand changement de mentalité. Savoir quand on va être à la maison pendant quatre ou cinq mois, je ne vais pas trop me plaindre. En attendant, j’espère que tout le monde prend les plus grandes précautions possibles. »

Enfin, le frère d’Andy Murray n’est pas vraiment optimiste sur un retour à la compétition dès le mois de juin : « Personne ne sait vraiment quand nous allons revenir sur les terrains et être en mesure de rejouer le circuit. Et jouer à huis clos, je pense que personne ne le veut vraiment.«