Actuel 79e joueur mondial, l’Espagnol Jaume Munar, récem­ment inter­rogé à propos de Rafael Nadal chez qui il s’est entraîné pendant de nombreuses semaine au sein de son académie, a expliqué ce qui faisait de lui un joueur à part.

« Il m’a beau­coup aidé et je me souvien­drai toujours, lorsque je suis arrivé à l’Académie, de la façon dont il s’en­traî­nait et de l’envie et de l’in­ten­sité avec lesquelles il le faisait. Il est une source d’ins­pi­ra­tion pour moi et pour tous les enfants. S’il y a quel­qu’un qui a eu un impact direct sur ma carrière, c’est bien lui. »