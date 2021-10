Pour percer le « mystère » Daniil Medvedev nous avons eu un bel entre­tien avec Jean‐René Lisnard qui l’a intégré dans sa struc­ture quand Danill est arrivé en France, il était alors junior.

Jean‐Réné nous a donc décrit le carac­tère d’un jeune athlète russe qui ne voulait jamais renoncé.

Jean‐René nous explique ce qu’il a ressenti la première fois qu’il a décou­vert Daniil.

« J’ai tout de suite compris que c’était quelqu’un de droit avec des valeurs saines, quelqu’un qui adorait la compé­ti­tion. Daniil aime le chal­lenge, il déteste la défaite, un peu comme Rafael Nadal. Quand j’ai appris qu’il jouait Novak Djokovic [en finale de l’US Open 2021, ndlr], j’étais plutôt confiant car je sais qu’il apprend de ses erreurs, qu’il veut toujours réussir. Il a une faculté à très vite comprendre les choses et à les mettre en place immé­dia­te­ment. Tous les joueurs de tennis n’ont pas cette qualité. Si l’on ajoute à cela son prag­ma­tisme et sa capa­cité d’analyse, on arrive vite à la conclu­sion que Daniil a une intel­li­gence très supé­rieure à la moyenne. C’est une personne simple, acces­sible, qui s’écarte un peu de l’image de la star de tennis capri­cieuse. Il n’est pas dans la critique. Il a un côté moine‐soldat qui respecte la hiérar­chie. Il fait aussi confiance et ne remet pas en cause les choix de son team »