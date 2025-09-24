AccueilATPJimmy Connors avertit Zverev et Tsitsipas : "Leur fenêtre d'opportunité pour remporter...
Jimmy Connors avertit Zverev et Tsitsipas : « Leur fenêtre d’op­por­tu­nité pour remporter un Grand Chelem se referme à vue d’œil »

Par Baptiste Mulatier

Après avoir évoqué dans le dernier épisode de son podcast l’évo­lu­tion du tennis actuel, Jimmy Connors s’est montré pessi­miste pour Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas, toujours en quête d’un premier sacre en Grand Chelem. 

« Tout est ques­tion de connais­sance du terrain, et je pense que les plus jeunes deviennent plus intel­li­gents et comprennent mieux ce que signifie pouvoir rentrer dans le court. Carlos Alcaraz l’a sans aucun doute compris, et ce depuis son plus jeune âge. C’est pour­quoi les plus âgés, comme Zverev et Tsitsipas, ont intérêt à s’en rendre compte rapi­de­ment, sinon ils se retrou­ve­ront à regarder des deux côtés : les jeunes devant et ceux derrière. Et leur fenêtre d’op­por­tu­nité pour remporter un Grand Chelem se referme à vue d’œil », a estimé l’oc­tuple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis365.

