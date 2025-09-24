Après avoir évoqué dans le dernier épisode de son podcast l’évolution du tennis actuel, Jimmy Connors s’est montré pessimiste pour Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas, toujours en quête d’un premier sacre en Grand Chelem.
« Tout est question de connaissance du terrain, et je pense que les plus jeunes deviennent plus intelligents et comprennent mieux ce que signifie pouvoir rentrer dans le court. Carlos Alcaraz l’a sans aucun doute compris, et ce depuis son plus jeune âge. C’est pourquoi les plus âgés, comme Zverev et Tsitsipas, ont intérêt à s’en rendre compte rapidement, sinon ils se retrouveront à regarder des deux côtés : les jeunes devant et ceux derrière. Et leur fenêtre d’opportunité pour remporter un Grand Chelem se referme à vue d’œil », a estimé l’octuple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis365.
