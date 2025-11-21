Jimmy Connors a connu un circuit dominé par des champions mais rarement avec un duo aussi dominateur. Comme il l’explique, on a beau vouloir qu’un troisième homme parvienne à titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, ce n’est pour le moment pas le cas.
« Oui, il faut que quelqu’un d’autre intervienne et défie ces deux‐là. Mais d’un autre côté, ce n’est pas leur faute. Je déteste revenir là‐dessus, mais mon ancien manager, Bill Reardon, disait toujours que lorsqu’on arrive en finale, il y a 126 perdants, puis vous et votre adversaire. Il a raison. À moins que quelqu’un ne se présente pour les défier, ils vont continuer à dominer. Pour l’instant, personne ne le fait. Les grands événements, les matchs importants, ceux qui sont diffusés à la télévision, ceux qui attirent les foules et font vendre beaucoup de billets, ce sont Alcaraz et Sinner. »
