Jimmy Connors a connu un circuit dominé par des cham­pions mais rare­ment avec un duo aussi domi­na­teur. Comme il l’ex­plique, on a beau vouloir qu’un troi­sième homme parvienne à titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, ce n’est pour le moment pas le cas.

« Oui, il faut que quel­qu’un d’autre inter­vienne et défie ces deux‐là. Mais d’un autre côté, ce n’est pas leur faute. Je déteste revenir là‐dessus, mais mon ancien manager, Bill Reardon, disait toujours que lors­qu’on arrive en finale, il y a 126 perdants, puis vous et votre adver­saire. Il a raison. À moins que quel­qu’un ne se présente pour les défier, ils vont conti­nuer à dominer. Pour l’ins­tant, personne ne le fait. Les grands événe­ments, les matchs impor­tants, ceux qui sont diffusés à la télé­vi­sion, ceux qui attirent les foules et font vendre beau­coup de billets, ce sont Alcaraz et Sinner. »