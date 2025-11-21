AccueilATP - WTAAryna Sabalenka fait monter la pression avant d'affronter Kyrgios : "Je ne...
Aryna Sabalenka fait monter la pres­sion avant d’af­fronter Kyrgios : « Je ne comprends pas Nick, tu as peur ? »

Par Jean Muller

Actuellement en vacances aux Maldives, Aryna Sabalenka se prépare en douceur pour la nouvelle bataille des sexes face à Nick Kyrgios, qui aura lieu le 28 décembre prochain à Dubaï. 

Elle a donc décidé de mettre la pres­sion sur l’Australien en lui posant une ques­tion fati­dique : « Je ne comprends pas Nick, tu as peur ? ». Un message qui a presque surpris Nick, qui ne manque pas d’idées quand il s’agit de chambrer.

Du coup, l’Australien a été bref et conçis : « C’est drôle, mais cette fois, je lais­serai parler ma raquette… Je n’en ai jamais douté. »

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 11:44

