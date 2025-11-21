Actuellement en vacances aux Maldives, Aryna Sabalenka se prépare en douceur pour la nouvelle bataille des sexes face à Nick Kyrgios, qui aura lieu le 28 décembre prochain à Dubaï.

Elle a donc décidé de mettre la pres­sion sur l’Australien en lui posant une ques­tion fati­dique : « Je ne comprends pas Nick, tu as peur ? ». Un message qui a presque surpris Nick, qui ne manque pas d’idées quand il s’agit de chambrer.

Du coup, l’Australien a été bref et conçis : « C’est drôle, mais cette fois, je lais­serai parler ma raquette… Je n’en ai jamais douté. »